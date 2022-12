Twee jaar cel voor schietpartij in Emmer wijk Angelslo

Op camerabeelden is te zien dat de man zich achter een container schuilhoudt en een schiethouding aanneemt. Op die beelden is niet te zien dat er daadwerkelijk wordt geschoten.

Er was een conflict over een kortstondige relatie met een 17-jarig meisje en de broer van de vermeende schutter. Dit gebeurde bij een Turks Centrum in Emmen. In de bestraffing hield de rechtbank rekening met de rivaliteit waarbinnen zich dit afspeelde.