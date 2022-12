Over drie jaar 100 publieke laadpalen in de gemeente Coevorden

Coevorden wil in 2025 honderd openbare laadpalen voor elektrische auto's in de gemeente hebben staan. Momenteel telt de gemeente Coevorden veertien publieke laadpalen.

Dat staat in de nieuwe laadvisie van de gemeente Coevorden. Daarin beschrijft de gemeente de plannen voor het netwerk van publieke laadinfrastructuur. Elke gemeente schrijft zo'n visie. Dat is afgesproken in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL).

Minste laadpalen van Drenthe

Volgens cijfers van de NAL telt Coevorden momenteel de minste openbare laadpalen van Drenthe. De gemeente zelf geeft aan dat er nu veertien staan: negen in Coevorden en in Dalen, Sleen, Gees, Erm en Schoonoord per dorp eentje.

De bedoeling is dat dat aantal over de hele gemeente volgend jaar iets meer dan verdubbeld is. Dan moeten er 32 laadpalen staan. De doelstelling voor 2025 is nog zeventig palen extra, tot een totaal van honderd.

Laadpalen voor het buitengebied

Het is de bedoeling dat er in 2025 in elke dorp van gemeente Coevorden minstens één laadpaal staat. "De precieze locatie in een dorp zullen we overleggen met Dorpsbelangen of een Dorpscoöperatie", vertelt wethouder Jeroen Huizing. "Soms kan het dorpshuis een goede locatie zijn of juist een sportvereniging, of helemaal ergens anders waar we nog niet aan gedacht hebben."

Waar de overige laadpalen komen, dat moet nog worden besloten. Overigens zal de gemeente niet alle plekken zelf bepalen. Inwoners, die geen oprit of ruimte hebben voor een laadpaal, kunnen vanaf juni 2023 ook zelf een aanvraag doen voor een openbare laadpaal in de straat of wijk.

'Laadpaalklevers'

In de laadpaalvisie is daarnaast speciale aandacht voor de nieuwe term 'laadpaalkleven'. Laadpaalkleven houdt in dat een voertuig langer op een laadplek staat dan er daadwerkelijk geladen wordt. Het voertuig houdt de laadplek langer bezet dan dat deze gebruikt wordt.

Het zorgt inmiddels voor problemen, omdat er niet genoeg laadpalen zijn in de gemeente. Inwoners moeten hun auto bijvoorbeeld vele straten verderop opladen.

Daarom heeft de gemeente regels opgesteld. "We vragen gebruikers van openbare laadpalen om hun elektrische voertuig maximaal één uur nadat het opladen is voltooid te verplaatsen," legt de wethouder uit. "Als laadpaalkleven problemen oplevert voor andere elektrisch rijders, krijgt de eigenaar van de elektrische auto een waarschuwing en bij herhaling eventueel een boete."