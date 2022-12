Kabinet moet in voorjaar 2023 afspraken maken met regio over Nedersaksenlijn

Dikke teleurstelling en frustratie

De teleurstelling en frustratie was twee weken geleden groot op het provinciehuis in Assen: van de 7,5 miljard euro die het kabinet gaat uitgeven aan wegen - en vooral spoor - gaat er bijna niks naar Drenthe. Geen geld om de spoorlijn Groningen-Assen-Randstad te versnellen, geen geld voor de Nedersaksenlijn en geen geld om de ergste problemen op het spoor tussen Meppel en Zwolle op te lossen. En voor de Lelylijn alleen geld voor verder onderzoek. "Ontluisterend en het frustreert dat hele gebieden in dit land minder meetellen dan andere gebieden", reageerde Vedelaar op het kabinetsbesluit.

De Tweede Kamer heeft ook een motie aangenomen van Mahir Alkaya (SP) en Habtamu de Hoop (PvdA) waarin het kabinet verzocht 'een groter deel van het investeringspakket voor toekomstige infrastructuur te reserveren voor het oplossen van knelpunten in bestaande ov-infrastructuur in de regio'. Of deze motie iets kan betekenen voor het oplossen van de problemen op het spoor in de flessenhals tussen Meppel en Zwolle is niet duidelijk.

Vedelaar zei eerder bij RTV Drenthe: "Gemiddeld staan negen uur per week de treinen stil door problemen op dit korte traject. Het is op te lossen met 70 miljoen euro waarvan we aan het kabinet ook al hebben aangeboden bijna de helft zelf bij elkaar te gaan zoeken in de regio. Dan betalen we nota bene mee aan rijksinfrastructuur."