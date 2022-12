Subsidie voor leefbaarheidsprojecten in Coevorden, Borger, Rogat, Ruinen en Westerbork

In Coevorden gaat het om twee projecten. Bij het ene project worden de teruggevonden fundaties van de Bentheimerpoort behouden en geïntegreerd in de nieuwbouw van een appartementencomplex. Daar is 150.000 euro beschikbaar voor. In het andere project is er 130.000 euro om de Weeshuisweide te herinrichten tot Kasteelpark. De gemeente wil daar een ontmoetingsplek maken met ruimte voor kleinschalige, culturele evenementen.