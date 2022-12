Meppel wil bibliotheek in Grote Kerk: 'Zoals Forum Groningen'

Je kunt straks een boek lenen op een bijzondere plek in Meppel. Daar is een nieuwe bestemming gevonden voor de Grote of MariaKerk in het centrum van de stad. Het gebouw moet omgetoverd worden tot een mooie bibliotheek, waarin ruimte is voor culturele activiteiten. Het kostenplaatje is 1,1 miljoen euro en dat is niet de enige risicofactor, want er is geen plan B.

Het is dé blikvanger van Meppel: de Grote of MariaKerk op het Kerkplein. Maar sinds oktober van dit jaar zit het slot op de deur van de kerk en staat de kachel uit. Kerkdiensten worden in andere kerken gehouden, die kleiner en duurzamer zijn. Bruiloften en andere evenementen vonden toch al nauwelijks meer in de kerk plaats, al is dat geen nieuws. Dit wist de kerkgemeente al in 2019, daarom is toen een onderzoek gestart naar de nieuwe bestemming van de kerk.

En die is nu gevonden door Stichting De Grote of MariaKerk, dat in opdracht van de protestantse gemeente de nieuwe invulling mag verzorgen. Het gebouw moet een grote bibliotheek worden, die als huiskamer van de stad moet aanvoelen. De stichting omschrijft het als een 'bibliotheek nieuwe stijl, met veel meer dan rekken vol boeken. Een plek voor concerten, lezingen, cursussen, tentoonstellingen en werkplekken, bijvoorbeeld voor studenten.

Horeca geen optie

Onderzoeker Iris Knapen sprak met een grote groep Meppelers. In die gesprekken werd een horecafunctie voor de kerk door een meerderheid afgeschoten. Er is ook geen vertrouwen in de optie om van de kerk een nationale publiekstrekker te maken. Zo werd het Amstelhof in Amsterdam verbouwd tot Hermitage Amsterdam, die jaarlijks zo'n 400.000 bezoekers trekt. Zoiets is meer iets voor Zwolle", vindt de stichting.

Er is vooral behoefte aan een lokale voorziening die laagdrempelig is. Biblionet Drenthe is aangesloten bij het plan en wil dit graag ondersteunen door de bibliotheek van Meppel naar de kerk te verhuizen. Dat heeft een praktisch voordeel: er is al een huurder die zes dagen per week de lampen aan doet en zo het pand een levendig karakter geeft.

"Anders blijft het een dood element in de stad", aldus de stichting. "Dat is namelijk wel het schrikbeeld. Doordat de bibliotheek er is en personeel de deuren opent, creëer je al veel beweging en aanloop naar de kerk."