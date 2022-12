Cel voor bedreigingen, diefstallen en inbraak in dorpshuis Grolloo

Een 49-jarige man zonder woonadres is voor een serie bedreigingen, diefstal en een inbraak in het dorpshuis Het Markehuis in Grolloo veroordeeld tot een celstraf van 385 dagen, waarvan 360 dagen voorwaardelijk.

Tegen de man was een taakstraf van 160 uur geëist en een kortere voorwaardelijke celstraf. De rechtbank hield rekening met het tijdsverloop en dat de man schijnbaar zijn leven weer op de rit heeft. Eind 2019 had hij het aan de stok met meerdere personen. Hij bedreigde ambtenaren over de uitkering die hij destijds van de gemeente Midden-Drenthe ontving.

Ook kreeg de man ruzie met een ander aan wie hij een pony had verkocht. Het dier bleek ziek en moest worden afgemaakt. Het kadaver werd in een kanaal gedumpt. De veertiger werd ook een inbraak en diefstal van een palletkachel verweten. Maar daarvan was te weinig bewijs en volgde een vrijspraak.