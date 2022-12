Bewoners Benneveld bezorgd over bollenteelt: 'Relatie tussen gewasbestrijding en Parkinson'

Bewoners van onder meer Benneveld, dat dicht bij Aalden en Zweeloo ligt, maken zich steeds meer zorgen over de lelie- en bollenteelt bij hen in de buurt. Gewasbeschermingsmiddelen zijn niet alleen schadelijk voor het milieu, maar ook voor de gezondheid van mensen, stelt de groep.

180 mensen ondertekenden een brief aan de provincie, die Gijsbert Six namens hen aan de gemeenteraad van Coevorden voorlas. Ze merken op dat volgens hen de lelie- en bollenteelt sinds 2000 explosief gestegen is.

Zorgen over ziektes

"In vergelijking met andere gewassen is de gebruikte hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen zeer hoog", zegt Six. "Deze middelen zijn niet alleen schadelijk voor het milieu. Ook omwonenden lopen risico en maken zich hierover grote zorgen."

Hij zegt dat er aanwijzingen zijn dat er een relatie is tussen het gebruik van bepaalde bestrijdingsmiddelen en ziekten die het zenuwstelsel aantasten, zoals Parkinson en Alzheimer. Daarbij haalt hij de constatering van een fysiotherapeut uit Gees aan: "Die ziet steeds meer Parkinson-patiënten. Een aanzienlijk deel daarvan is onder de vijftig." Ook de huisarts in Aalden is bezorgd en laat via Six weten dat hij regelmatig na een rondje wandelen over de es met hoofdpijn thuiskomt.

Naast de zorgen over de gezondheid spreekt de brief ook over het hoge watergebruik en de aantasting van de cultuur-historische waarden van het Drentse landschap op de essen.

'Muur van bestuurlijke onwil bij Provincie'

Six zegt desgevraagd dat hij de brief ook aan de provincie Drenthe heeft voorgelegd, maar daar op weinig steun kon rekenen. "Ik merkte dat de Statenleden begripvol waren, maar het college van Gedeputeerde Staten door het gemaakte coalitieakkoord niet wilde meegaan. We liepen tegen een muur van bestuurlijke onwil aan. Er gebeurt niks en we hopen dat de komende verkiezingen nieuwe kansen bieden."

Daarom wendt de groep zich nu tot de gemeente Coevorden. Die heeft in 2016 afspraken met de bolproducenten en LTO Noord gemaakt over de gedragsregels voor wat betreft gewasbeschermingsmiddelen en de communicatie over het gebruik ervan.

Sinds dat convenant is er volgens wethouder Jeroen Huizing (CDA) geen toename geweest van bollenteelt in de gemeente Coevorden: "Het aantal hectare is sinds 2016 stabiel: zo rond de honderd. Door wisselteelt kan het op bepaalde plekken soms ineens heel veel lijken."

'Paal en perk stellen aan de teelt'

Six zegt dat het convenant niks voorstelt, omdat het niet wordt nageleefd. De verontruste bewoners verzoeken de gemeente 'dringend bestuurlijke wil en daadkracht te tonen door paal en perk te stellen aan de teelt van bollen en lelies in de gemeente Coevorden'.