Dit was 2022: Een druk jaar in de rechtbank

Marjan: "De meest opvallende zaak van 2022 was voor mij toch wel de kofferbakmoord. De uitspraak was in mei. Hans O. uit Emmen werd vrijgesproken van de moord op Ralf Meinema in 2017. Terwijl tegen hem achttien jaar was geëist. Het lichaam van het slachtoffer lag in de kofferbak van zijn eigen auto. De wagen bungelde boven het water van het Stieltjeskanaal bij Coevorden en kreeg zo de naam 'kofferbakmoord' mee. Er zat DNA-materiaal van O. in de broekzak van het slachtoffer. Maar dat was te weinig om het voor moord of doodslag te veroordelen. Een opvallende zaak, omdat het OM ervan overtuigd was dat O. een rol speelde in de dood van Meinema en achttien jaar eiste. Uiteindelijk werd het vrijspraak. En dat is een ommezwaai van jewelste. Het OM is dan ook in hoger beroep gegaan."