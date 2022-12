Aantal coronavaccinaties daalt, GGD Drenthe grijpt in

GGD Drenthe gaat het vaccineren tegen corona afschalen. Vanaf 15 december vertrekken 175 vaccinatiemedewerkers. Op 1 april volgend jaar sluit het vaccinatiecentrum in Meppel en mogelijk volgen er meer sluitingen.

"We hebben de drukste tijd achter ons", zegt operationeel manager vaccineren Gerjan Lubbers van de GGD. "In eerste instantie zouden we eind dit jaar beginnen met het afschalen, maar dat hebben we twee weken naar voren gehaald."

Door de afschaling houdt de GGD 45 fte over. "Die groep bestaat uit een aantal vaste medewerkers en een kleine flexibele schil", aldus Lubbers. "Daarmee gaan we terug naar hetzelfde aantal medewerkers als bij de vorige afschaling."

Najaarscampagne loopt af

Vanaf september had de GGD Drenthe nog wel een drukke periode, toen de najaarscampagne van start ging voor een herhaalprik tegen het coronavirus. De verwachting was dat de vaccinatiemedewerkers daar tot het eind van het jaar druk mee zouden zijn. Maar hoewel de Drentse opkomst in vergelijking met de landelijke cijfers hoog is, kan de GGD Drenthe het werk met minder medewerkers doen.

Met de daling van het aantal coronapatiënten en de mindere vraag naar een vaccin, gaat er iets veranderen binnen de GGD. Het team dat nu nog het Covid-vaccinatieteam is, krijgt er vanaf 1 februari een nieuwe opdracht bij. De medewerkers gaan ook jongeren tussen de 18 en 26 jaar vaccineren tegen het HPV-virus. Dat virus veroorzaakt zes kankersoorten, waaronder baarmoederhalskanker. De verwachting is dat dit om 20.000 tot 25.000 prikken gaat.

Snel opschalen bij nood

Met minder mensen om te vaccineren zijn er ook minder priklocaties nodig. De sluiting van het vaccinatiecentrum in Meppel per 1 april is mogelijk niet de laatste sluiting, zegt Lubbers. "Dat is afhankelijk van het aantal opdrachten dat we krijgen. Daarbij kijken we of er voldoende priklocaties blijven voor de behoefte en mogelijk gaan we verhuizen naar kleinere locaties. Kostentechnisch willen we zo efficiënt mogelijk werken en tegelijk zo verspreid mogelijk in de provincie kunnen vaccineren."