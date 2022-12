Zorgen en verwarring over flexwonen op Ossehaar in Coevorden

De gemeente Coevorden zoekt momenteel naar locaties voor flexwonen. Daarbij wordt Ossehaar in het raadsvoorstel niet genoemd, maar dat gebeurde wel in een eerder persbericht over de bouwplannen in de wijk: "De bedoeling is dat het een moderne groene wijk wordt met een gevarieerd woonaanbod", zo valt daarin te lezen. "Er komen rond de tachtig woningen waarvan ongeveer de helft koop en de helft sociale huur en flexwonen. Daarvoor moet eerst het bestemmingsplan worden gewijzigd. Daarna komt er een plan voor hoe het er uit moet gaan zien."

"Nu wil de gemeente spoedzoekers in onze wijk plaatsen: statushouders, 'economisch daklozen', ex-gedetineerden en arbeidsmigranten", zegt inspreker Bruinenberg "Dat is dan een pilot, een zogenaamd experiment. Daar zitten wij als wijk helemaal niet op te wachten." De woordvoerder verwijst naar de problematiek met arbeidsmigranten op vakantiepark Ermerstrand.

Volgens wethouder Steven Stegen (BBC2014) is het is nog allerminst zeker dat er flexwoningen komen in Ossehaar C: "In werkelijkheid is het een van de tien locaties waar we op het moment onderzoek doen of flexwonen daar een mogelijkheid is. Het staat zeker niet vast dat er flexwoningen in deze wijk komen. Dat is een misverstand."

Sociaaleconomische standaard

Los van de flexwoningplannen zijn de insprekers dus ook tegen sociale huur op het lege deel van hun wijk. Het zou de rust verstoren. "Wij hebben voor deze wijk gekozen op basis van de uitgangspunten en de sociaaleconomische standaard", zegt Bruinenberg. "Hier wonen mensen die hun hele leven hard hebben gewerkt en gespaard om er een prachtig koophuis te kunnen kopen in een rustige en veilige wijk."

Verschillende raadsleden keken op van dit standpunt. Floris Vulto (VVD) vroeg de inwoner van Ossehaar wat hij bedoelt met de term sociaaleconomische standaard. Bruinenberg antwoord door te vertellen dat hijzelf is begonnen in een sociale huurwoning: "Door hard en vlijtig te werken kan je je opwerken. We hebben gekozen voor de wijk Ossehaar, omdat de sociaaleconomische standaard ons verbindt. Dat kan elitair klinken, maar het is inherent aan hoe onze samenleving functioneert."

Uitsluiting

Erik Holties (BBC2014) is zelf makelaar en geeft aan dat hij zowel huizen verkoopt als verhuurt. Hij ziet geen verschil tussen kopers en huurders. Volgens hem is dat iets van 'vroeger': "Het klinkt als een diskwalificatie van hele groepen mensen", aldus het raadslid.

Jerry Stoker van PAC vraagt de insprekers: "Welke groepen zijn er op Ossehaar welkom, waarvoor we op dit moment keihard op zoek zijn naar woningen?" Bjorn Schepers verwijst daarbij naar de eigen enquête, waarin de wens naar uitsluitend koopwoningen, met onder meer betaalbare starterswoningen, naar voren komt.

Daarop concludeert Stoker dat die inmiddels ook te duur zijn voor starters: "Uw comité wijst complete groepen de deur."

Bruinenberg vindt uitsluiten niet het goede woord: "Iedereen die ergens woont, kiest daar bewust voor. We willen niemand uitsluiten, maar ik zal er niet omheen draaien: we willen op Ossehaar geen flexwonen. We willen allemaal deugen en inclusief zijn, maar iedereen maakt een doelbewuste keuze voor een plek om te wonen. Ik vind het heel vreemd dat mensen dat niet kunnen volgen."

Onderzoek is in volle gang