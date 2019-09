Leerlingen na schoolbrand 'gewoon weer met de lessen begonnen'

Volgens Nathalie Teunissen van de school is de grootste schade aan de school een ingegooide ruit. Schade door de brand zelf, is er nauwelijks. "Er was alleen wat rookontwikkeling en op de plek van de ruit zit nu een houten plank", aldus Teunissen.Voor sommige leerlingen was de confrontatie met de brand wel schrikken, omdat het hen deed denken aan de brand in de kerstvakantie van 2017. Bij die brand in een woning aan de Laan van Eekharst kwamen destijds twee kinderen om het leven. Eén van die kinderen zat op de Kentalis Tine Marcusschool.Daarom besteden de leraren vandaag extra aandacht aan de leerlingen die hier vragen over hebben. "Er zijn geen aanwijzingen dat er kinderen overstuur zijn, maar we houden er wel rekening mee. Er zijn kinderen die de vorige brand hebben meegemaakt," aldus Teunissen.De Kentalis Tine Marcusschool is een school voor speciaal onderwijs. De kinderen op de school krijgen vanwege hun taalontwikkelingsstoornis extra begeleiding, om op latere leeftijd aan te sluiten op een gewone school. Vanwege de achterstand in taalontwikkeling is de begeleiding na de brand intensiever.Teunissen is ervan overtuigd dat de brand van gisteravond is aangestoken. De politie kan dat nog niet bevestigen. Wel behandelt de politie de brand als brandstichting vanwege het aantal branden in de buurt. Aan de Laan van Eekharst zijn de laatste tijd vaker branden, waar al wel duidelijk van is dat ze zijn aangestoken.Volgens de politie kunnen ze pas definitief spreken van brandstichting als het forensisch onderzoek klaar is. De politie verwacht later vandaag daarmee klaar te zijn.