Tynaarloërs betalen jaarlijks 10 euro meer aan riool, VVD ruikt onraad

Inwoners van Tynaarlo gaan de komende jaren telkens tien euro meer betalen aan rioolheffing. Volgens het college van B en W van de gemeente is dat 'onvermijdelijk' met het oog op de stijgende kosten die de gemeente maakt voor het onderhoud van het riool, zoals de extra taken voor wateropvang en -aanvoer.

Waar inwoners van Tynaarlo nu nog 165,87 euro betalen aan rioolheffing, is dat volgend jaar 175,87 euro. In 2027 komt het totaalbedrag op 213,77 euro. De VVD maakt zich zorgen om die kostenstijging. "Wat als de inflatie blijft stijgen, gaan we dan het dubbele betalen voor het riool?", vroeg Gezinus Pieters zich namens de partij af.

Geleidelijk duurder

Volgens wethouder financiën Hans de Graaf (ChristenUnie) houdt de gemeente Tynaarlo rekening met een jaarlijkse inflatiestijging van twee procent. "Dat heeft de gemeenteraad zo besloten." Een verdubbeling van de kosten is daarom volgens hem niet aan de orde.

Pieters is er nog niet gerust op. "Het is een substantiële verhoging, zonder dat er met de huidige inflatie - die hoger is dan twee procent - rekening wordt gehouden. Het kan dus zijn dat we nog meer gaan betalen. Willen we dat?"

De Graaf benadrukte dat de gemeente Tynaarlo de kosten van de rioolheffing 'kostendekkend' wil laten zijn. Pas wanneer inwoners van Tynaarlo in 2027 zo'n 213 euro gaan betalen, is dat daadwerkelijk het geval. Tot die tijd schiet de gemeente er jaarlijks bij in op de kosten van het onderhoud van het riool. Die verliezen worden gedekt uit reserves van de gemeente.

De Graaf: "We wilden de kosten over een aantal jaar geleidelijk laten oplopen, zodat inwoners niet opeens met een hele hoge kostenstijging worden geconfronteerd."

Billendoekjes

Op de achtergrond werkt de gemeente Tynaarlo aan een apart communicatieplan met het oog op de riolering. "Daarin willen we werkzaamheden in onze gemeente duidelijk vooraf communiceren", zei wethouder Jelbrich Peters (PvdA). "Daar komt ook een stukje educatie bij kijken. Wat spoel je bijvoorbeeld weg en wat niet? Denk aan billendoekjes, die niet door de wc mogen worden gespoeld. Maar ook het wassen van de auto kan beter in de wasstraat dan op de eigen oprit, omdat het spoelwater zich dan vermengt met hemelwater."