Mooi weer in aantocht: welk openluchtzwembad is nog open?

Nee, tropisch warm wordt het niet zaterdag en zondag. "Maar voor september komt er een heel mooi weekend aan", zegt RTV Drenthe-weerman John Havinga. "De temperaturen liggen rond de 20 graden en vooral zaterdag wordt erg zonnig. Er is bovendien weinig wind en geen regen. Vanaf maandag is het wisselvalliger. Voor mensen die nog willen genieten van het zwembad, lijkt me dit weekend dus een uitgelezen kans om het er nog eens van te nemen."De echte waterratten moeten het grotendeels doen met de waterplassen in provincie; de meeste openluchtzwembaden in Drenthe zijn dicht en hebben de boel al opgeruimd. Een enkel zwembad is deze week nog open, zoals het Bosbad in Vledder. "Maar wij gaan de boel morgen ook opruimen", zegt badmeester André Kluin over het naderende einde van het zwemseizoen. "Je moet ergens een lijn trekken."Enkele openluchtbaden zijn dit weekeinde wel open. Het gaat onder meer om De Leemdobben in Vries en Lemferdinge in Paterswolde. Vanaf 11.00 uur tot 13.30 uur kunnen zwemmers zaterdag en zondag daar terecht. Bij mooi weer is het mogelijk dat deze openingstijden worden verruimd, maar dat gaat niet gebeuren, vertelt manager Roelof Rutgers van de Stichting Zwembaden gemeente Tynaarlo. "Daarvoor wordt het niet warm genoeg", zegt hij.Rutgers vindt het pas de moeite waard om de openingstijden te verruimen als het 25 graden of warmer wordt. "20 graden is prima zwemweer, maar het is niet genoeg om te recreëren."De openluchtbaden van Vries en Paterswolde blijven in september nog open. De baden doen dit jaar een proef met het openhouden van het wedstrijdbad voor baantjeszwemmers. Dit is mogelijk vanwege nieuwe energiebesparende maatregelen.Ook het openluchtbad in Veenhuizen is dit weekeinde open. Zaterdag kan er voor het laatst worden gezwommen. Het is daar de traditie om op de laatste dag van het seizoen het badpersoneel in het water te duwen. Zwembad De Hunze Gasselternijveen is zowel zaterdag als zondag open.