Eelde wil belangrijke rol spelen in elektrificatie luchtvaart

Het is nu nog onmogelijk, maar in de toekomst wellicht volledig normaal. Passagiers moeten op termijn in vliegtuigen stappen die niet op kerosine vliegen, maar op elektriciteit. Zo hoopt luchtvaartmaatschappij EasyJet dat zij in 2027 al 270 passagiers kan vervoeren op de route Amsterdam-Londen.De luchthaven in Eelde wil een belangrijke rol spelen in de elektrificatie van de luchtvaart en heeft het voorstel van de twee regeringspartijen daarom met interesse gelezen. "Ik vind het een goed initiatief", is de eerste reactie van commercieel manager Bowy Odink van GAE.VVD en D66 willen onder meer dat Nederland de verschillende experimenten die er al zijn met elektrisch vliegen gaat samenbrengen. Zo zouden Vliegveld Teuge, de TU Delft en de Hogeschool Amsterdam kunnen samenwerken om hybride en elektrisch vliegen verder te brengen. Ook moeten de beperkingen voor elektrisch vliegen worden opgeheven en moeten meer kleine luchthavens met elektrisch vliegen gaan experimenteren.Volgens Odink moet elektrisch vliegen uiteindelijk gemeengoed worden. "Als vliegveld faciliteren wij het starten en landen", zegt hij. "Wij kunnen de luchtvaartmaatschappijen, die elektrisch vliegen moeten uitvoeren, helpen door bijvoorbeeld laadpalen te plaatsen."De politiek zou graag zien dat het taxiën op Schiphol, met veel en lang verkeer op de grond, elektrisch gebeurt om op deze manier miljoenen kilo's kerosine per jaar te besparen. Op GAE is dit minder een issue omdat de afstanden die vliegtuigen op de grond afleggen klein zijn.Wel vindt Odink het interessant om de transportmiddelen die GAE gebruikt te vervangen door elektrische varianten. "Wij gebruiken bagagekarren, brandweerauto's en ander afhandelingsmaterieel. Deze zijn nu nog op diesel en zouden we in de toekomst ook kunnen elektrificeren .Voorlopig zijn elektrische vliegtuigen een stuk kleiner dan vliegtuigen met een verbrandingsmotor. Omdat er een maximum zit aan het aantal vliegbewegingen op Schiphol en Eindhoven Airport, is het voor hen weinig interessant te vliegen met kleine vliegtuigen. D66 en VVD stellen daarom voor om beperkingen voor elektrisch vliegen op te heffen, maar de vraag is of dit ook gebeurt.GAE heeft geen last van een maximum op het aantal vliegbewegingen. Odink: "Er liggen daarom zeker kansen voor ons. Wij hebben ruimte voor een verdubbeling van het aantal vluchten dat wij nu uitvoeren."Wie op Nederlandse luchthavens een vlucht uitvoert betaalt havengelden. Net als op Schiphol betalen de minst vervuilende vliegtuigen op GAE het laagste bedrag. De politieke partijen stellen voor dat elektrische vliegtuigen helemaal niets betalen. "Wij zijn bereid mee te denken om de luchtvaart schoner te maken", besluit Odink.