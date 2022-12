Traumahelikopter komt in mist terecht en overnacht in Smilde

De traumahelikopter die in Noord-Nederland wordt ingezet, brengt de nacht van dinsdag op woensdag door in Smilde. De traumaheli werd vanavond ingezet voor een ongeval in Uffelte, maar belandde op de terugweg - zonder slachtoffer - in een zodanig dikke mist, dat werd besloten om de helikopter aan de grond te zetten.

Dat gebeurde in Smilde, waar de traumaheli veilig kon landen in een weiland. Het Mobiel Medisch Team dat in de helikopter zat, is vervolgens per auto overgebracht naar Eelde, waar de traumahelikopter normaal ook is gestationeerd. De helikopter wordt vannacht in Smilde bewaakt en wordt woensdag weer ingezet.