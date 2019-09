Assen wil besluit over dure brug Havenkanaal uitstellen

Dat blijkt uit een brief van het college. Allerlei vragen die de raad vorige week had, zijn nog niet beantwoord en dat kost volgens het college van B en W meer tijd. Op zijn vroegst in oktober of anders in november staat alles op een rijtje, aldus B en W.Vorige week kreeg wethouder Janna Booij een spervuur aan kritische vragen over de fors gestegen kosten voor een nieuwe beweegbare fiets- en wandelbrug over het Havenkanaal. En of er dan toch niet beter gekozen kan worden voor renovatie. Veel raadsfracties hebben er moeite mee dat een nieuwe brug ineens ruim vier ton duurder wordt."Wij willen recht doen aan alles wat besproken is en aan alle vragen die nog leven over een mogelijke keuze voor groot onderhoud in plaats van de door ons voorgestelde vervanging van de Enkeerdbrug", schrijven B en W. "En een zorgvuldige beantwoording kost meer tijd dan we nu beschikbaar hebben tussen vorige week en nu."De brug is de zoveelste zure appel waar wethouder Janna Booij doorheen moet bijten. Ze kreeg als wethouder eind vorig jaar al een kostenoverschrijding van 1,3 miljoen euro voor de kiezen voor het vernieuwde Veemarktplein. Een paar maanden later volgde het nieuws dat een geplande verbouwing van een voormalig kindcentrum tot nieuw wijkcentrum in Marsdijk een half miljoen duurder ging worden. De tonnen extra voor vervanging van de houten ophaalbrug bij Marsdijk komt er voor Janna Booij nu als derde dossier bij.Al voor de zomer bleek dat aanleg van een nieuwe brug, waarvoor 700.000 euro was gereserveerd, 430.000 euro duurder gaat uitpakken. De kosten zitten hem vooral in technische veiligheidsvoorschriften waar de brug aan moet voldoen, maar waar in de calculatie geen rekening mee was gehouden. Pas na de aanbestedingsprocedure kwamen de hoge kosten in beeld.Of het nu echt nodig is dat zo'n nieuwe ophaalbrug van kunststof meer dan een miljoen euro moet komen, is voor veel fracties, waaronder 50PLUS, VVD en GroenLinks, zeer de vraag. Vervanging van de Enkeerdbrug deed twee jaar geleden ook al veel stof opwaaien, omdat de er een vaste oeververbinding zou komen, maar die bleek te steil voor fietsers. Daar kwam protest tegen van veel bewoners van Marsdijk. Daarop werd alsnog gekozen voor een vlakkere fiets- en wandelbrug die open kan voor boten.