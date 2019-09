Pessenaar moet cel in voor versturen van bedreigende seksberichten

De man stuurde tot april van dit jaar acht maanden lang via Facebook seksueel getinte en bedreigende berichten. Hij dreigde onder meer met verkrachting. Een van de aangeefsters was nog minderjarig, toen dit begon. De rechter vond het kwalijk dat de vier slachtoffers jonge vrouwen waren. De slachtoffers zijn zussen.De berichten waren extra akelig, omdat de man in zijn berichten vertelde dat hij wist waar zij woonden en waar zij naar school gingen. Uiteindelijk kreeg een van de slachtoffers het vermoeden wie hun belager kon zijn. Ze wees een jongen aan die bij haar in de klas heeft gezeten.Ondertussen stuurde de Pessenaar doodsbedreigingen naar het Facebook-account van de ouders van de zussen. De politie kwam uiteindelijk via het IP-adres bij de computer van de verdachte uit. De man stuurde de berichten ’s nachts nadat hij veel alcohol had gedronken.De man kon geen reden noemen waarom hij dit deed. Hij kampt met een persoonlijkheidsstoornis die door alcoholmisbruik wordt versterkt. De daad kan hem daarom in mindere mate worden aangerekend. Hij moet een behandeling ondergaan.Daarnaast is de man een contactverbod opgelegd en moet hij controles ondergaan op alcohol- en internetgebruik.