Wespen: hinderlijk en nuttig tegelijkertijd

Wanneer je op een mooie nazomerdag in je tuin zit te genieten van een waterijsje, een boterham met stroop of een gebakje is de kans groot dat ze naar je toekomen: wespen. Veel mensen vinden de beestjes hinderlijk, zijn bang voor ze of slaan ze dood. Zonde, want wespen zijn hartstikke nuttig.

ROEG!

De wespen die in Nederland het meest voorkomen zijn de gewone en de Duitse wesp. Dit zijn ook de enige twee soorten waar mensen echt last van hebben. Dat mensen aan het einde van de zomer last hebben van wespen komt omdat het volk dan op zijn grootst is. "Een nest kan dan wel uit vijfduizend werksters bestaan", legt boswachter Pauline Arends van Staatsbosbeheer uit."In mei begint de koningin met het bouwen van een nestje. Zij legt eieren en daar komen larven uit", vertelt Arends. De koningin voedt de larven totdat ze zijn uitgegroeid tot werksters. Deze werksters gaan vanaf dat moment op zoek naar voedsel en voeden de larven. De koningin legt dan alleen nog maar eitjes. "Aan het einde van het seizoen legt de koningin geen eitjes meer. Dit betekent dat er heel veel werksters zijn, maar veel minder larven. De werksters hebben dus niet zoveel meer te doen en zij gaan dan op zoek naar nectar. Als er geen bloemen in de omgeving zijn dan gaan ze op zoek naar andere bronnen", legt Arends uit. Dat kan bijvoorbeeld zoetigheid zijn dat op tafel staat.Ondanks dat deze soorten vervelend kunnen zijn, zijn wespen volgens Arends wel erg nuttig. "Ze zijn een belangrijke schakel in de natuur. Ze eten bijvoorbeeld enorm veel muggen en vliegen. Ze halen dus allemaal kleine beestjes weg waar wij ook last van hebben. Wespen zijn eigenlijk onmisbaar."De gewone wesp en de Duitse wesp lijken veel op elkaar, maar er zijn wel enkele verschillen. De gewone wesp heeft een ankerachtige tekening tussen de ogen. Het beestje heeft ook zwarte stippen op het lijf die de zwarte strepen met elkaar verbindt. De Duitse variant is twee tot vijf millimeter groter. Je kunt deze soort herkennen aan drie zwarte stipjes tussen de ogen en de zwarte stippen op de rug die niet verbonden zijn met de zwarte strepen.Om het nog iets ingewikkelder te maken behoren de gewone en de Duitse wesp tot de papierwespen. Ze bouwen hun nesten namelijk van houtvezels. ‘Deze wespen schrapen hout van een stam af en plakken dat aan elkaar,’ legt Arends uit. De nesten van de gewone en de Duitse wesp zien er wel anders uit. Omdat gewone wespen naast houtvezels ook plantenvezels gebruiken om hun nest te bouwen, heeft het nest een gelige of roodbruine kleur. Het nest van de Duitse wesp is altijd grijs, omdat zij hun nest bouwen van oud en verweerd hout.