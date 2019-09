Bijna 900 Drentse projecten in de knel door stikstofuitspraak

Uit een voorlopige lijst van Rijksprojecten blijkt dat verbouwingen van de gevangenissen in Veenhuizen onzeker zijn. Ook het munitiedepot daar wordt genoemd en de Johannes Post Kazerne in Havelte. Uit eerdere berichten bleek dat de brandveiligheid van de slaapbarakken daar niet op orde is."Ik weet niet of de verbouwing daarvan bedoeld wordt of ook het gebruik van het naastgelegen oefenterrein", laat een woordvoerder van Defensie weten. Het oefenterrein ligt dicht bij het Natura-2000 gebied Holtingerveld. "Mogelijk heeft het te maken met de militaire voertuigen die daar dagelijks rijden. Daar komt ook stikstof bij vrij. De vraag is vervolgens: als dat het probleem is, waar kunnen we dan nog oefenen?"De onduidelijkheid speelt ook bij alle gemeentelijke projecten een grote rol. Ze worstelen met het stikstof-vraagstuk. De gemeenten in Drenthe hebben een inventarisatie gemaakt om hoeveel en om welke projecten ze denken dat het gaat. Maar ook die inventarisatie gaat naar eigen inzicht. Zo heeft de gemeente Assen alleen de bouw van de wijk Kloosterakker aangemerkt als mogelijk schadelijk voor de natuur.De gemeente Tynaarlo spreekt van 'honderd projecten'. Daaronder vallen ook evenementen zoals de Zuidlaardermarkt en het Bloemencorso. De gemeente Noordenveld neemt vervolgens evenementen helemaal niet mee in de inventarisatie, omdat het om een 'tijdelijke activiteit' gaat. Wel heeft de gemeente Noordenveld 58 projecten in kaart gebracht als 'mogelijk schadelijk'.De gemeente Meppel heeft veertien projecten geïnventariseerd. Of daar ook het uitdiepen van het Meppelerdiep onder valt kan de woordvoerder niet zeggen. "Dat ligt bij de Rijksoverheid en de Provincie." Het uitdiepen van het Meppelerdiep en het vergroten van de haven is een wens van de gemeente. Daarmee zouden er duizend extra banen gerealiseerd worden."Het probleem gaat over zoveel projecten", verzucht een woordvoerder van de gemeente Assen. "Van grote festivals, complete woonwijken, het bouwen van een dakkapel tot het houden van kippen in de achtertuin." De roep is om snel met een nieuwe rekenmethode te komen.Duidelijkheid is er voorlopig niet. De commissie Remkes buigt zich op dit moment over een methode om de stikstofuitstoot bij projecten beter in kaart te brengen. Landelijk gaat het om 18.000 projecten. De Provincie Drenthe heeft naar alle waarschijnlijk morgen een lijst waaruit blijkt om hoeveel projecten het nu daadwerkelijk gaat. Lees hier meer over het effect van stikstof op de Drentse natuur.