Djammen: Powertrio Icefield laat van zich horen

Geen coronabandje, maar een powertrio. "Nee, zeker niet", zegt Rienk. "Wij zijn van voor corona. En wij zijn ook gewoon lekker doorgedaan tijdens corona." Middenin de pandemie hadden de drie rockers tijd zat om aan hun muziek te werken en richting te geven aan hun band. Icefield. Nu is het tijd om de repetitieruimte uit de klauteren en de wereld in te gaan met hun muziek.

De Asser broers Rienk (zanger/gitarist) en Jaap (bassist) Eisses en Marijn Meerveld (drummer) vormen drieënhalf jaar geleden de band. "Marijn is eigenlijk ook wel een broer, maar dan van een andere moeder", grapt de frontman.

Trotse Drenten

Dat ze rock maken is duidelijk, maar hoe je het binnen dat genre moet onderverdelen blijft lastig. "We maken een beetje Queens of the Stone Age-achtige muziek, maar wel met een eigen stijltje." Wat dat eigen stijltje is, laat zich slecht in woorden vatten, maar wellicht is het iets geografisch volgens Rienk. "Dat komt waarschijnlijk omdat we uit Drenthe komen." Een Drents vlaggetje prijkt op Marijns drumstel en bevestigt Rienks stelling. Maar hoe dat Drentse sausje klinkt, dat blijft lastig te omschrijven. De muziek van Icefield luisteren, beantwoordt die vraag wellicht beter.

De drie heren zijn naast hun werk altijd bezig met muziek, en dat zat er al vrij jong in. "De eerste keer, toen ik een jaar of dertien was, dat ik een akoestische gitaar vasthad, toen pakte ik een a-mineur", weet Rienk zich nog heel goed te herinneren. Hij maakte er wat zang-achtige geluiden bij en de vonk sloeg over. "Ik dacht: oh, dit is lekker. En dat heb ik iedere keer nog als ik een gitaar pak. Dat je begint te spelen en weet dat er niets in je leven zo lekker is als dat." Een keer per week oefenen de mannen consequent en met telkens zo'n muzikale ervaring is dat geen straf.

Covers vs. eigen werk

Icefield balanceert op het moment tussen covers spelen en een eigen repertoire opbouwen. Beide hebben voor- en nadelen. Het spelen van covers scheelt tijd, want de muziek is er immers al. Al moet het wel nog overgoten worden met een Icefield-sausje. "Je niet houden aan wat zij hebben gedaan, maar denken van: het kan ook lekker zo", zegt Rienk.