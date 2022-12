Einde sluimer in Emmer café Exodus lijkt in zicht: plannen voor woonruimte

Het al jaren leegstaande café Exodus lijkt na 16 jaar toch te verdwijnen uit het Emmer straatbeeld. De eigenaar van de oude uitgaansgelegenheid aan de hoofdstraat, Fevzi Kanal, heeft namelijk plannen om het café te verbouwen tot woonruimte. Momenteel lopen hierover gesprekken met de gemeente, bevestigt de eigenaar.

"Voor lange tijd is dit zelfs het mooiste café van Emmen geweest, durf ik wel te zeggen." Nog steeds is Kanal trots op zijn zaak, zoveel is duidelijk. Hij drukt op een aantal knoppen in de elektrische schakelkast, nabij de bar. Overal floepen de lichten aan en het wordt duidelijk waar Kanal op doelt. De vele fraaie glas-in-loodpartijen langs de wanden en in het plafond lichten op. De dj-booth staat letterlijk in de schijnwerpers en lijkt klaar voor actie.

Maar schijn bedriegt. Op het eerste gezicht lijkt het alsof er gisteren nog volop gefeest is in het Emmer danscafé. Maar wie goed kijkt, kan de laag stof op het barmeubilair, de glazen en de flessen niet ontgaan zijn.

2006

Al bijna zestien jaar zit Exodus in de sluimerstand. In 2006 ging de deur in het slot en sindsdien bleef het stil. Het interieur bleef er al die jaren gewoon zo bijstaan. Iedereen die de oude bar passeerde, kon de verleiding niet weerstaan om even de neus tegen het glas te drukken om een blik in het verduisterde stappaleis te wagen. Alleen maar om bevestigd te krijgen dat alles nog op dezelfde oude plaats stond.