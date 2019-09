OM eist werkstraf voor veroorzaken dodelijk ongeluk bij Zuidwolde

De man viel als bestuurder van een bestelbus op 26 april 2018 op de N48 in slaap. Hij stuurde daardoor de bus ongemerkt naar de verkeerde weghelft. Zijn bijrijder tikte hem wakker, maar dat was te laat. De Amsterdammer botste op de auto van een 59-jarige vrouw uit Nieuw-Amsterdam. Zij overleed kort daarop.De officier van justitie vond dat de man zeer onoplettend en onvoorzichtig heeft gereden. De dood van de vrouw valt hem te verwijten, vond de officier. De Amsterdammer zei direct na de botsing tegen omstanders dat hij in slaap was gevallen. Dit herhaalde hij bij de politie. Hij was al ruim een uur erg moe.De officier vond het kwalijk dat de man geen rust had genomen of had geruild met de bijrijder. Het was zijn laatste ritje en hij wilde graag naar huis, antwoordde de man. In zijn bloed zijn geen sporen van alcohol of drugs gevonden.De man was tijdens de zitting erg geëmotioneerd. Hij was nog nooit eerder met justitie in aanraking geweest.De rechtbank doet op 26 september uitspraak.