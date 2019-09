Vuurbal gespot boven Drenthe

Op meerdere plekken in Nederland is rond 14:50 een vuurbal gezien. Volgens Weerplaza is de 'vallende ster' gespot van Sittard tot Groningen. Ook in Drenthe is er melding gedaan van de vuurbal.

Volgens Joost Hartman van de Werkgroep Meteoren gaat het om een ruimterots van één tot enkele meters in doorsnee.Aagje van Etten uit Stedum is één van de mensen die de meteoor boven Drenthe hebben gezien. Ze fietste met drie anderen op het Dwingelderveld. Samen met een andere fietser zag ze de vuurbal in de lucht verschijnen. "Ik zag een vuurbal met een lange vuursleep erachteraan," illustreert een verbaasde Van Etten. "Ik geloofde mijn ogen niet.""Ik dacht meteen aan een meteoriet", vervolgt de fietsster. "Het was heel duidelijk, heel dichtbij en het verdween achter de bosjes naar mijn idee. Ik zag het een seconde of vier", aldus Van Etten.In werkelijkheid vloog de meteoor boven het Duitse waddeneiland Langeoog, ten noordoosten van Groningen. Het grootste deel van de ruimterots is volgens Hartman waarschijnlijk verbrand in de dampkring.Een brokstuk dat zo groot is als 'een vuist of een voetbal' is mogelijk in de Noordzee terechtgekomen.