Jetta Klijnsma verschijnt in Drents ontwerp op Prinsjesdag

Het jasje is gemaakt van leer, bedrukt met Drentse bloemen uit de Pluktuin en heeft een voering met een tekst van Daniel Lohues; hier kom ik weg.De leerlingen zijn er meteen na de vakantie mee begonnen. Ze hebben het allemaal in eigen tijd gedaan en het telt niet mee als vak. "We vinden het heel leuk om te doen. Het was heel interessant om het bedrukken te leren", zegt leerling Emeli Tonoian, die overweegt later de mode in te gaan.De commissaris had het de leerlingen zelf gevraagd. "De leerlingen hadden van verpakkingsmateriaal grote kledingstukken gemaakt voor de opening van de tentoonstelling Sprezzatura in het Drents Museum. Ze was onder indruk wat de leerlingen kunnen en heeft ze toen gevraagd om een jasje voor haar te ontwerpen voor Prinsjesdag", zegt docent kunstvakken Karin Kingma.Het was wel even doorpezen voor de scholieren. Want vanwege een verblijf van Jetta in het buitenland, nog voor Prinsjesdag, moest het jasje vandaag al klaar zijn. Dat is gelukt en vanmiddag kwamen de leerlingen het jasje brengen op het Provinciehuis.Het jasje zat verpakt in een hoes met de tekst 'met liefde moakt' en de namen van de vier leerlingen erbij."Tatatata", zei Klijnsma toen ze de rits opende. Ze was diep onder de indruk. Het jasje zat haar als gegoten. Dat kon omdat Kingma een oud jasje van de commissaris uit elkaar had gehaald en daar een patroon van maakte. "Heel mooi. Het zit ook lekker, want het is heel zacht leer", aldus Klijnsma."Knap hoe de leerlingen de vertaling naar Drents ontwerp hebben gemaakt. Het had net zo goed een jasje kunnen zijn met motoren erop. Of hunebedden. Maar ik ben hier heel erg blij mee", zei ze.Bij zo'n mooi jasje is een hoed volgens de commissaris overbodig. Maar ze heeft wel een tas gekregen die perfect bij het jasje past.