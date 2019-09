Bijna 1100 lopers voor tweede editie 4 Mijl van Assen

De 4 Mijl van Assen gaat daarmee volgens de organisatie 'tegen de trend in'. "Want de meeste loopevenementen blijven gelijk of zien het deelnemersveld eerder krimpen dan groeien, omdat er steeds meer hardloopevenementen bijkomen", zegt Marree.Vorig jaar had de organisatie maar een vergunning voor maximaal 750 lopers. Dat aantal is gezien de grote belangstelling vorig jaar, waarbij ze deelnemers moeten teleurstellen, nu opgetrokken naar 1500.Het parcours van de 4 Mijl van Assen ligt in en rond de wijk Marsdijk. Dat komt omdat het loopevenement voortkomt uit de vroegere MarsdijkRun. Omdat de Run zich aansloot bij het jaarlijkse wijkfeest SWAMP, is de tweede zaterdag van september het vaste moment geworden. Uiteindelijk ging de stichting SWAMP in mei ter ziele, waarna de 4 Mijl-club het festival overnam en het wijkfeest nu voor het eerst organiseert als 4 Mijl Festival. "Best wel spannend, omdat er toch een hele organisatie bijkomt, wat veel tijd kost, en ook geld", aldus Marree.Met enkele duizenden euro's subsidie van STILA en het Ondernemersfonds Assen heeft de organisatie het programma rondgemaakt. Er loopt nog een subsidieaanvraag bij het Evenementenfonds van Assen. "We pakten pas in juni definitief de organisatie van SWAMP over en subsidieaanvragen voor evenementen in september hadden al per 1 mei ingediend moeten zijn. We hebben dat later ingediend, in de hoop dat we alsnog geld krijgen, anders hebben we straks misschien wel een probleempje", zegt Marree.De verwachtingen voor zaterdag zijn in elk geval hooggespannen. De organisatie rekent vanwege de weersvooruitzichten op veel belangstelling. Ook verwachten ze meer inschrijvingen dan de huidige 1100. "Met het weer ziet het er voor zaterdag goed uit, want het wordt droog loopweer, met rond de 19 graden een lekker temperatuurtje. En tegelijkertijd is het ook lekker festivalweer."In het Anne Frank Park zijn zaterdagmiddag start en finish van de 4 Mijl. Het festivalterrein daar bestaat verder uit een muziekpodium, een sportplein, een kinderplein, een fair en een horecaplein. Inschrijven voor de 4 Mijl van Assen kan tot vrijdagmiddag 12 uur.