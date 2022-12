Taboe rondom stilgeboorte doorbreken: 'Ik vind het fijn als mensen zijn naam noemen'

Veel herinneringen aan die dagen heeft Marjon niet meer. Wat ze wel weet, is dat ze zich het liefst wilde verstoppen. "Laat het maar gewoon zitten waar het zit. Dan versteent het wel. Dat is absurd natuurlijk, want zo werkt het helemaal niet. Maar mijn eerste reactie was wegvluchten, verstoppen en niet meer tevoorschijn komen."

Geen geluid

Voor Marjons gezondheid is het beter als ze zo snel mogelijk bevalt. En dus gaat ze de volgende dag met haar partner naar het ziekenhuis. "Je ziet wel op televisie dat vrouwen heel hard schreeuwen en huilen als ze bevallen. Ik had met mezelf afgesproken; de baby gaat niet huilen, dus ik maak ook geen piep. Je gaat allerlei rare afspraken met jezelf maken. Dus het was een stille bevalling."

"Ik wist niet precies hoe Boet eruit zou zien. Misschien zag hij er wel heel gek uit of was hij misvormd. Toen hij er eenmaal uit was had de verpleegkundige hem in haar handen en vroeg ze of ik hem wilde vasthouden. Natuurlijk wilde ik dat." Zodra Marjon Boet in haar armen heeft, is ze op slag verliefd. "Je weet dat het baby'tje niet leeft, maar ik ging toch eerst zijn vingers en tenen tellen. Volgens mij vroeg ik ook aan de verpleegkundige of alles goed was met Boet. Heel gek. Het is een beetje een schizofrene situatie. Aan de ene kant ben je heel verdrietig dat hij niet leeft. Aan de andere kant geeft moeder natuur je gelijk het instinct, dat je heel erg trots en blij bent. Het was liefde op het eerste gezicht. Er waren echt momenten waarop ik helemaal niet bezig was met dat hij niet leefde. Ik dacht alleen maar aan hoe mooi ik hem vond. Ik wilde hem aankleden, vasthouden en aan iedereen laten zien. Ik was echt zo verschrikkelijk trots."

Boet gaat na de geboorte met Marjon en haar partner mee naar huis. Daar komt hij in zijn wiegje te liggen. In die week kan Marjon afscheid nemen van haar zoon. "In eerste instantie wilde ik hem steeds vasthouden, maar na een tijdje voelt het onnatuurlijk om een koud baby'tje vast te houden. Op een gegeven moment dacht ik ook; het moet maar voorbij zijn. Ik kan het toch niet langer rekken."

Erkenning