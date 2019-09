Mogelijk ex-tbs'ers naar De Eikenhorst in Geeuwenbrug

De omwonenden zijn niet tegen de komst van zorginstelling 's Heeren Loo. Ze zijn alleen wel bezorgd over het type bewoners dat er komt."Er zouden verstandelijk beperkten gaan wonen, maar nu hoor ik dat er mensen met een veel zwaardere indicatie komen. Dat is tijdens de eerste informatiebijeenkomst niet gezegd", vertelt omwonende Karin Hatzmann-Veloo.Albert Hultink woont pal achter De Eikenhorst en ook hij maakt zich zorgen. "Het lijkt erop dat er hier zelfs voormalige tbs'ers of mensen met een rechtelijke machtiging die uitbehandeld zijn binnen de forensische psychiatrie kunnen komen wonen. En dan moeten ze weer in de samenleving gaan integreren. Het kan zijn dat dit bij 's Heeren Loo niet bekend is", zegt Hultink.Esther de Wilde, regiodirecteur 's Heeren Loo vertelt dat niet valt uit te sluiten dat er inderdaad ex-tbs'ers komen. Maar daar ligt volgens haar niet de nadruk op. "Als je in de gevangenis hebt gezeten, ben je afgestraft. In Nederland werkt het dan zo dat je een tweede kans krijgt."Ook erkent ze dat bij de zorginstelling niet altijd bekend zal zijn of iemand inderdaad tbs heeft gehad. "Dat verleden hoef je niet te melden. En als je daarna in de hulpverlening komt, dan staat dat niet altijd in je dossier. Als iemand dat niet meldt, dan weet je het niet", zegt ze.De omwonenden zouden graag zien dat er alleen mensen komen waarvan het dossier wel bekend is.De directie van 's Heeren Loo zegt in gesprek te zullen gaan met de omwonenden. De eerste bewoners komen in november. Voor die tijd is er ook nog een informatiebijeenkomst voor omwonenden.