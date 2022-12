Stichting dorpshuis Valthermond kampt wederom met tekorten

Stichting De Afdraai, beheerder van dorpshuis 't Brughuus in Valthermond, kampt wederom met financiële problemen. Met de gemeente Borger-Odoorn wordt gezocht naar oplossingen.

Eerder was er gesteggel tussen de stichting en belastingdienst. Toen sprong gemeente Borger-Odoorn bij. Ditmaal komt De Afdraai 51.000 euro tekort door andere oorzaken.

'Hakt erin'

Simpel gezegd: "De exploitatiekosten zijn gestegen en de inkomsten zijn omlaaggegaan", vertelt Edwin Kusters, voorzitter van de stichting. Maar in werkelijkheid ligt het best ingewikkeld.

De Afdraai huurt het dorpshuis van Woonservice en neemt ook de energie van deze partij af. De stichting krijgt nog geld terug van Woonservice, omdat er teveel BTW was betaald. De Afdraai krijgt dat geld dus nog wel, maar "dat hakt er wel in op ons exploitatietekort."

Ook de energiekosten vormen een probleem. "Per 15 december krijgen wij van Woonservice nieuwe energieprijzen voor volgend jaar. Als die drie keer over de kop gaan, dan hebben we wel een probleem." Nog zo'n lastigheid qua timing: de huurprijzen zijn gestegen per 1 juni. De exploitatieovereenkomst loopt per jaar, wat betekent dat er begroot is met de oude huurprijzen.

De voorzitter illustreert het probleem van de hoge energieprijzen met een voorbeeld. Er worden in het dorpshuis bingo-avonden georganiseerd. "Als wij dan onder de 19 graden stoken, komt er niemand meer. Het gaat om oudere mensen, die moeten dan drie uur stilzitten. Da's veel te koud." Maar als stoken betekent dat er honderd euro aan energiekosten bijkomen voor zo'n avond, dan kan de bingo-avond niet uit voor de stichting.

Voorschotten

De stichting beheert naast het dorpshuis ook een sportzaal in Valthermond. Daarvoor ontvangt ze subsidies. Het probleem is echter dat die subsidie wordt uitbetaald in voorschotten aan het begin en halverwege het jaar. De hoogte van deze voorschotten is de afgelopen jaren onveranderd gebleven.

Voor de kosten geldt dat niet. Daardoor zit de stichting de laatste maanden van het jaar met een tekort. Dat gat wordt pas na het opstellen van de jaarrekening gedicht met subsidies.

Het tekort werd dit jaar groter door tegenvallende inkomsten en door extra kosten door ziekte van het eigen schoonmaakpersoneel.

Structurele oplossing

"We zijn echt in heel goed overleg met de gemeente", zegt Kusters. De voorzitter denkt na over andere vormen van gebruik van de ruimtes, bijvoorbeeld meer voor ouderen. "Voor woonkamerprojecten zou ons gebouw zeer geschikt zijn." Daarnaast wil de stichting zich richten op meer samenwerkingen.

Om de tekorten in kas aan te vullen, wil de gemeente een voorschot op de afrekening aan de stichting verstrekken voor zowel 2021 en 2022. Daarnaast krijgt de stichting de eerste helft van de subsidie voor het dorpshuis voor 2023 al in december 2022. Op die manier kan personeel gewoon betaald worden.