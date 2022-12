Oude tuinbouwschool weer in bezit van Maatschappij van Weldadigheid

"Onderwijs is bij de Maatschappij van Weldadigheid altijd erg belangrijk geweest. Vanaf de oprichting van de Maatschappij van Weldadigheid in 1818 was het al zo dat kinderen naar school moesten", vertelt Wiersma over de begintijd van de Koloniën van Weldadigheid . "En later werd er ook nagedacht over de Maatschappij die ook vaklieden wilde opleiden."