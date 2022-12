In Meppel bakken ze tienduizenden brownies, Drentse brownie ontbreekt nog

December is een drukke maand voor de fabrikant. "Deze maand draaien we altijd een omzet die normaal gelijk is aan drie maanden." Sinterklaas en Kerstmis zijn nu eenmaal drukke tijden. De brownies eindigen regelmatig in de zak van Sinterklaas en bedrijven geven de smakelijkheid vaak weg in een kerstpakket.

En er is nog iets speciaals deze maand. Op 8 december is het nationale browniedag. Maar het is juist een hele rustige dag in Meppel. "De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat wij niet wisten van de nationale browniedag", moet Heikens lachen. "We hebben het er heel vaak over gehad. Dat er eigenlijk een browniedag moet komen. Maar die is er dus al. Het is dat RTV Drenthe ons erop wijst."