Vijlbrief wil wettelijk bewijsvermoeden terug: 'Norg zat mij heel erg dwars'

Het wettelijk bewijsvermoeden, waarmee inwoners niet zelf hoeven aan te tonen dat schades zijn veroorzaakt door de gasopslag in Langelo, moet terugkeren. Dat benadrukte staatssecretaris Hans Vijlbrief (VVD) deze week nog maar eens tijdens een wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer. Een wetswijzing is in de maak.

Volgens Vijlbrief is het wettelijk bewijsvermoeden bij wet 'goed geregeld'. "Maar het ligt eraan hoe je het uitvoert." Daarmee doelt hij op het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), dat is gestopt met het opnemen van schades rondom de gasopslagen in Langelo (ook wel UGS Norg genoemd) en Grijpskerk. Het IMG liet onderzoeken uitvoeren waaruit zij concludeerden dat het wettelijk bewijsvermoeden rondom beide gasopslagen in grote delen niet meer hoeft te gelden. Vijlbrief is daar niet blij mee.

Groot probleem

In het overleg in de Tweede Kamer dacht de staatssecretaris terug aan een overleg deze zomer in Niezijl, waar hij sprak met omwonenden van UGS Norg. "Norg zat mij heel erg dwars", blikt Vijlbrief terug. "Het bewijsvermoeden is volgens mij ingevoerd om te zorgen dat mensen in een stevigere positie zouden komen ten opzichte van het IMG. Als het IMG vervolgens een model gebruikt dat ertoe leidt dat het wettelijk bewijsvermoeden niet meer gebruikt wordt, dan voer je de wens van het parlement niet uit. Daar heb ik een groot probleem mee."

Het IMG zegt zelf geen model te hanteren om het mensen lastiger te maken. De onderzoeken die het instituut liet uitvoeren, waren bedoeld om de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) te laten zien waar en waarom het moet uitkeren. "Dat moet wetenschappelijk onderbouwd zijn en dat hebben we laten doen door deskundigen. Wij hebben die deskundigheid namelijk zelf niet", zegt het IMG.

Vijlbrief aan zet

Een nieuw onderzoek, waar het IMG in een reactie vorige week op hintte, is niet aan de orde. De peer review die is uitgevoerd waaruit blijkt dat het IMG mogelijk te snel conclusies trok uit de onderzoeken die het heeft laten uitvoeren, wordt door het IMG tegen het licht gehouden. Zij zetten de onderzoekers en de peer review begin volgend jaar aan tafel.

Het IMG verwacht dat onderzoekers TU Delft, TNO en Movares gezamenlijk tot de conclusie komen dat de uitkomsten van het onderzoek kloppen, omdat Movares in de peer review al heeft gezegd dat over de uitkomst volgens hen geen twijfel bestaat. Een herintrede van het wettelijk bewijsvermoeden, moet dus vanuit 'Den Haag' komen. Oftewel: staatssecretaris Hans Vijlbrief is aan zet.

Het IMG laat weten al langer aan te dringen op een wetswijziging. "We roepen al langere tijd dat het probleem van de schadeafhandelingen in dit gebied in Den Haag moet worden opgelost. We zijn blij dat hier nu een aanzet toe wordt gegeven."