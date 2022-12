Teambuilding, harmonicafestival en een nieuwe schommel: ruim 700 activiteiten met subsidie van provincie

De provincie Drenthe onderzoekt of de subsidie 'Frisse Doorstart na Corona' volgend jaar een vervolg moet krijgen. Afgelopen jaar werd er 700 keer gebruik van gemaakt.

In Kloosterveen zijn ze maar wat blij met de 'frisse doorstart'-subsidie van de provincie. "Door de subsidie is de speeltuin in Kloosterveen een nog mooiere plek geworden." Mede dankzij die subsidie is er een nieuwe schommel aangebracht.

De subsidieregeling moest vrijwilligers steunen en inspireren om aan de slag te gaan. De subsidie werd in het leven geroepen tijdens corona, zodat verenigingen iets leuks kunnen doen. Iedere gemeente kreeg geld om het weer te verdelen aan de verenigingen, zonder voorwaarden.

700 activiteiten

"Een extra stimulans na de coronaperiode was zeer op zijn plaats", vindt provinciebestuurder Hans Kuipers. De subsidie is namelijk dit jaar voortgezet. In totaal zijn er meer dan 700 activiteiten mee gehouden door verenigingen, dorps- en buurthuizen en vrijwilligersorganisaties. En de teller loopt nog door, meldt Kuipers.

Zo heeft judovereniging Kodokan Schoonebeek het geld gebruikt voor teambuilding, motivatie en gezelligheid. "Wij zijn met de groep bij Drouwenerzand geweest en hebben springkussens gehuurd om de dag gezellig af te sluiten", laat de club weten.

De stichting Activiteiten voor Jongeren met een Beperking heeft de steun van de provincie gebruikt voor het GigaG-festival in Pesse. Dat is een festival voor mensen met een beperking. "Iedereen heeft een gigantische leuke avond gehad", aldus de stichting.

In Nijeveen is er een accordeon-en harmonicafestival gehouden met het geld. "Er waren zo'n 75 muzikanten uit het hele land naar Nijeveen gekomen om samen te spelen. Alle zalen in dorpshuis De Schalle waren bezet en gedurende de dag waren er zo'n 300 mensen", blikt de organisatie terug.

EHBO

Maar de subsidie is niet alleen gebruikt voor activiteiten. De EHBO-vereniging in Smilde heeft er lesmateriaal mee aangeschaft, om de EHBO-ers bij te scholen naar de nieuwste inzichten. Ook heeft de vereniging nieuwe kleding kunnen kopen, zodat de EHBO'ers beter herkenbaar zijn bij evenementen.