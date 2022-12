Treinkaper Junus Ririmasse krijgt herbegrafenis op de Molukken

Hij werd veroordeeld tot tien jaar cel en zat daarvan acht jaar uit. In zijn latere leven zette Ririmasse zich in voor gerechtigheid, omdat volgens hem de Nederlandse staat verantwoordelijk is voor de dood van de medekapers. In 2013 publiceerde hij samen met Jan Beckers een boek over de zaak. Zij concludeerden dat de kapers doelbewust werden doodgeschoten door de mariniers. In juni vorig jaar oordeelde het Gerechtshof dat de Staat niet verantwoordelijk is.