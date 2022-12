Provincie wil door met subsidie voor digitalisering mkb

De provincie wil 145.000 euro beschikbaar stellen om een subsidie te verlengen voor de digitalisering van het mkb.

Drentse mkb-ondernemers kunnen van de provincie tussen de 1500 en 3000 euro krijgen voor de ondersteuning bij het digitaliseren van hun bedrijf. Ze kunnen tot maximaal de helft van de totale kosten vergoed krijgen. Voorbeelden zijn het opzetten of verbeteren van een webshop, het koppelen van een webshop aan de voorraadadministratie of het laten uitvoeren van een scan om de digitale veiligheid van een onderneming te verbeteren.

Meer dan 200 gebruikers

De subsidie werd in mei in het leven geroepen. In september was het geld dat de provincie hiervoor beschikbaar had gesteld op. 215 mkb-ondernemers hebben gebruik gemaakt van de subsidie.

Meer dan de helft van alle aanvragen is gericht op het verbeteren van iets wat de ondernemers al hadden en bijna de helft heeft een nieuw product of dienst aangeschaft. In de branches groot- en detailhandel, zakelijke dienstverlening, industrie, bouw en horeca zijn de meeste aanvragen gedaan.