FC Emmen ook tegen FC Utrecht zonder spits Kolar

Aflevering 7 van FC Emmen Rood Wit TV

We vinden dat we te weinig punten hebben en willen dat natuurlijk zo snel mogelijk repareren. Tegen FC Utrecht zullen we allemaal top moeten zijn om dat voor elkaar te krijgen. Dick Lukkien, trainer FC Emmen

Die blessure hield hem ook al tegen PEC Zwolle aan de kant. Volgens Dick Lukkien is het ook niet aan te geven wanneer de Kroaat weer beschikbaar is. "Spelen met een spuit tegen de pijn is in ieder geval geen optie."Ook Anco Jansen, Shani Tarashaj, Desevio Payne en Daniel Camaro Bos zijn tegen FC Utrecht niet inzetbaar.Positief is de terugkeer van Tom Hiariej, de middenvelder die in de voorbereiding een knieblessure opliep en tot nu toe nog niet in actie kwam. Ook Michael Chacon en Lorenzo Burnett, die respectievelijk één en twee duels moesten laten schieten, zijn weer inzetbaar.Dick Lukkien bereidt zijn elftal voor op een, zoals hij het typeert, 'zeer lastige uitwedstrijd' tegen een ploeg die weliswaar de laatste twee wedstrijden heeft verloren. "Toch zien veel kenners FC Utrecht als een ploeg die wel eens een aanval zou kunnen doen op de top 3 in de eredivisie en die mening deel ik wel. Ze hebben een heel compleet team en ook nog eens een zeer sterke bank."Dan naar zijn eigen ploeg die, na het gewonnen duel tegen SC Heerenveen, tegenviel in de wedstrijden tegen Willem II en PEC Zwolle en inmiddels terug te vinden is op de 16e plaats in de eredivisie. "We hebben een resultaat nodig. Zeker in de fase waarin we nu zitten. We vinden dat we te weinig punten hebben en willen dat natuurlijk zo snel mogelijk repareren. Tegen FC Utrecht zullen we allemaal top moeten zijn om dat voor elkaar te krijgen. Een punt kan een resultaat zijn, al zijn we niet van plan om achterover leunen."