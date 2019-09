Raad Hoogeveen slikt omstreden benoeming Steenbergen

Steenbergen werd in juni door zijn eigen partij Gemeentebelangen aan de kant geschoven, toen de gemeenteraad dreigde een motie van wantrouwen tegen hem te organiseren.Zijn terugkeer als raadslid werd tijdens zijn benoeming bekritiseerd door vier oppositiepartijen. Fractievoorzitter Debbie Bruijn van de VVD vindt dat Gemeentebelangen door de terugkeer van Steenbergen in de gemeenteraad het vertrouwen van de kiezer schaadt."Feit is dat hij het vertrouwen van zijn partij heeft, maar wij roepen Gemeentebelangen alsnog op zijn voordracht in te trekken", aldus Bruijn.GroenLinks-fractievoorzitter Catharina van Hien vindt het moedig dat Steenbergen in juni opstapte, "maar minder dapper dat hij een paar maanden later alweer terugkeert. Net als de andere partijen is GroenLinks niet happy."Inge Oosting van de PvdA zet vraagtekens bij Steenbergens benoeming, zo kort nadat het vertrouwen in hem is opgezegd. D66 vindt net als de VVD dat de situatie slecht is voor het vertrouwen in de politiek.Jan Steenbergen zelf wil liever geen commentaar geven op alle kritiek. Dat past volgens hem niet bij zijn meer teruggetrokken rol in de fractie. Ina Prins, fractievoorzitter van Gemeentebelangen, reageert kort. "Iedereen mag zijn mening hebben. Dat is democratie en daar vind ik niks van. Zijn benoeming is een interne aangelegenheid."Behalve de beladen benoeming van oud-wethouder Steenbergen, stond ook de benoeming van diens opvolger op de rol. Anders dan zijn voorganger werd de nieuwe wethouder Jacob van der Heide (50) positiever verwelkomd.Van der Heide werd met een overgrote meerderheid van 27 stemmen voor en 3 tegen door de raad als wethouder benoemd. Hij neemt onder meer de portefeuilles infrastructuur, financiën en sport over van Steenbergen.