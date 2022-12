Dierenweide Stroomdal krijgt Hét Compliment van Drenthe 2022

Stichting Dierenweide Stroomdal heeft Hét Compliment van Drenthe 2022 gekregen. De uitreiking van de prijs vond plaats in het provinciehuis in Assen. Met 'Hét compliment van Drenthe' zet de provincie vrijwilligers in het zonnetje. Zij krijgen een kans om wat extra's te doen met een geldbedrag van 3.000 euro voor een vereniging, club, initiatief of organisatie in Drenthe.