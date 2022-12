Dierenweide Stroomdal krijgt Hét Compliment van Drenthe: 'Er zijn plannen'

Stichting Dierenweide Stroomdal heeft Hét Compliment van Drenthe 2022 gekregen. De uitreiking van de prijs vond plaats in het provinciehuis in Assen. Met 'Hét compliment van Drenthe' zet de provincie vrijwilligers in het zonnetje. Zij krijgen een kans om wat extra's te doen met een geldbedrag van 3.000 euro voor een vereniging, club, initiatief of organisatie in Drenthe.

De vijf genomineerden voor dit jaar waren De MensA Roden, Humanitas Assen, Stichting Dierenweide Stroomdal, Stichting Naobuur Vledder en Vitaal Wilhelminaoord e.o. De vier organisaties die niet wonnen, gingen niet met lege handen naar huis. Zij ontvingen allen een cheque ter waarde van 500 euro.

Nieuw leven in dierenweide

Peter Vereijken, voorzitter van Stichting Dierenweide Stroomdal uit Beilen, was blij met de prijs. "Het is een echte eer om de prijs te winnen", zegt hij. "Vanavond hebben we een bestuursvergadering en gaan we besluiten wat we met het geld gaan doen. Er zijn allerlei plannen die we willen uitvoeren, maar bovenaan op de lijst staat een demonstratiestal voor de bijenhouderij."

Negen jaar geleden was de dierenweide nog ten dode opgeschreven. "De gemeente wou ermee stoppen", blikt Vereijken terug. "Toen hebben we als buurt de handschoen opgepakt en de dierenweide nieuwe leven ingeblazen. Daarbij hebben we ingezet op duurzaamheid en zodoende ook jongeren erbij betrokken. De jeugd die 9 jaar geleden kwam helpen, is er nu nog. De betrokkenheid is heel groot. Dat maakt ons initiatief bijzonder."

Keuzestress

In 2022 had de provincie bij het geven van het compliment in het bijzonder aandacht voor het thema 'positieve gezondheid', omdat Drenthe - naar eigen zeggen - een provincie wil zijn waar je kunt doen wat je wilt zonder belemmeringen van je gezondheid.

Gedeputeerde Hans Kuipers - zelf al bijna zijn hele leven vrijwilliger bij de scouting - zegt blij te zijn met alle vrijwilligers in de provincie. "Drenthe leeft op vrijwilligers", zegt hij. "Er is geen bruisend Drenthe zonder die vrijwilligers, daar staan we te weinig bij stil. Vandaag tonen wij onze waardering."