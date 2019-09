Kinderraad in Assen: 'Ik wil al het plastic weg hebben'

"Ik wil graag het plastic allemaal weg hebben en meer speelplaatsen", glundert de 11-jarige Zenna Siahaija. "En ik wil ook nog graag de kinderburgemeester worden."Ook de 11-jarige Harro Steendam gaat de strijd aan voor het kindburgemeesterschap. "Ik wil meer toeristen naar Assen halen, want Assen is een leuke stad. Wat wij er als kinderen eraan hebben? Weet ik niet echt, maar dat er toeristen naar onze stad toe komen is toch gewoon leuk? Kun je dingen laten zien."Stuk voor stuk zijn ze vanavond officieel geïnstalleerd door burgemeester Marco Out, door plechtig te beloven dat ze hun best gaan doen voor alle kinderen in de stad.Aan ambitie trouwens geen gebrek onder de kersverse raadsleden, allemaal achtste groepers van scholen in Assen. Want van de 31 kinderraadsleden steken er maar liefst veertien de vinger op. Allemaal gaan ze straks ook nog voor de eretitel van kinderburgemeester. Al kan er maar eentje de beste zijn. "Ik wil ieders mening respecteren en iedereen aan het woord laten", zegt Harro. "Daarom zou ik een goede kinderburgemeester zijn."De kinderburgemeester wordt op 10 oktober geïnstalleerd. Wie dat moet worden, moeten de kinderen onderling nog uitmaken. Aan een beetje campagnevoeren en promotiefilmpjes maken wordt al wel voorzichtig gedacht. "Ik ga een mooi filmpje maken waarin ik vertel wat ik voor Assen wil doen", zegt Zenna. "Nee, geen vlog."Met de Asser Kinderraad is de provinciehoofdstad de eerste gemeente in Drenthe die kinderen op deze manier bij de lokale politiek betrekt. De bedoeling van het initiatief is de jeugd al vroeg kennis te laten maken met begrippen als gemeenteraad, participatie, democratie en burgerschap.De kinderraadsleden mogen zich bemoeien met de aanpak van lokale problemen en ze mogen gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college van B en W. Ook mogen ze onderwerpen aandragen voor de agenda van de 'echte' raad. En als de 'volwassen' raad ergens mee worstelt, zeker als het gaat om iets wat met kinderen te maken heeft, kan de kinderraad om advies worden gevraagd.Het idee is dat de Asser Kinderraad elke twee maand vergadert. De kinderburgemeester zit dan, net als de burgemeester bij de volwassenen, de raad voor. Ook mag de kleine burgemeester' de 'grote burgemeester' Marco Out vergezellen bij activiteiten. "Lijkt me erg leuk", lacht Zenna. "Maar of ik het ga worden? Ik ga heel erg mijn best doen."