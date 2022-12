Makers 'Het mysterie van Darp' bijna beschoten tijdens opnames

Tijdens de opnames van Het mysterie van Darp, de documentairereeks die het afgelopen jaar te zien was op TV Drenthe, was het even schrikken voor de makers. Ze bleken ongewild onderdeel uit te maken van een militaire oefening.

Ooit was de grote zandvlakte in het bos tussen Darp en Havelterberg de plaats waar mogelijk tientallen kernkoppen lagen opgeslagen en waar tienduizenden vredesactivisten demonstreerden op Tweede Kerstdag in 1982. RTV Drenthe nam de kijker in zes afleveringen mee naar de geschiedenis van deze unieke plek.

In het vizier

De makers keerden terug naar Darp, naar de wachttoren. Dat is het enige wat nog over is van de Amerikaanse site, die nu vooral dient als militair oefenterrein.

"Op een van onze eerste draaidagen stonden we te praten met een hoogleraar op de parkeerplaats", vertelt Ilona van Veen, een van de documentairemakers bij RTV Drenthe. Nu kan ze er om lachen, ruim een jaar geleden was er even de schrik. "Toen kwam er ineens een militair voertuig, een Jeep aan gescheurd en daar sprong iemand uit. "Wat zijn jullie hier aan het doen? Weten jullie wel dat hier een oefening van de commando's bezig is? Weten jullie wel hoeveel vizieren op jullie gericht zijn?"

"Nou dat wisten wij natuurlijk niet", blikt Van Veen terug. "Dat bleek wel even een leermomentje voor de volgende keer."