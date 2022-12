Straatcoaches in Nieuw-Weerdinge moeten helpen tegen overlast

Een viertal straatcoaches is vandaag gestart met het maken van rondes door het dorp Nieuw-Weerdinge. De coaches gaan helpen om de overlast door veiligelanders die in het dorp wordt ervaren te beteugelen. Daarnaast zijn er ook veiligheidscamera's geplaatst in het dorp.

Burgemeester Eric van Oosterhout kondigde eind oktober een flink aantal maatregelen af om de onrust in het dorp te verlichten. De dorpsbewoners ervaren namelijk al geruime tijd grote overlast door een klein aantal asielzoekers, die tussen Emmen en het AZC in Ter Apel lopen.

Inbraken, opstootjes en het struinen in tuinen zorgen voor een groot gevoel van onveiligheid in het dorp. Naast de camera's is er ook afgesproken dat de politie meer controleert en dat er een dorpsschouw naar onveilige plekken plaatsvindt.

Jihad Lafta en Rachid El Ghoul van beveiligingsbedrijf Secutor zijn vandaag begonnen met hun rondes door Nieuw-Weerdinge. Van woensdag tot en met zondag zijn zij of hun twee collega's tussen vier uur 's middags en ongeveer negen uur 's avonds aanwezig in het dorp. "Binnen deze tijden wordt de meeste overlast ervaren, hebben wij begrepen", aldus El Ghoul.

Eigen taal

Hoewel Secutor van oorsprong een Limburgs bedrijf is (het hoofdkantoor staat in Venray), zijn de medewerkers ook sinds vorig jaar oktober actief in het noorden. "We hebben onder meer al in Drachten, Winschoten en Beetsterzwaag gewerkt", vertelt Lafta. Hij en El Ghoul werken momenteel ook in het AZC in Ter Apel als jongeren- en activiteitenbegeleider.

De twee vermoeden het groepje dat in Nieuw-Weerdinge voor onrust zorgt te kennen van de AZC-locatie in Ter Apel. El Ghoul: "Ik denk dat onze aanwezigheid al een ding is. Ze kennen ons en wij kunnen hen aanspreken in hun eigen taal." Dat maakt dat je elkaar sneller begrijpt en sneller tot elkaar komt. "Ik probeer me in dat opzicht op te stellen als een grote broer."

Pubers

Wat betreft het ongewenste gedrag, vermoeden de twee coaches dat er sprake kan zijn van verveling. "Het gaat hier om pubers", aldus Lafta. Met het bijbehorende gedrag. De twee verwachten in ieder geval snel tot de kern te komen door de jongeren aan te spreken en ze te wijzen op het effect van hun gedrag. "We beschouwen onszelf als bruggenbouwers."

Inmiddels is er onder de dorpsbewoners een telefoonnummer verspreid, dat mensen kunnen bellen als zij dat nodig achten.

Niet veilig

Raadslid Mark Woltman van Wakker Emmen, tevens inwoner van Nieuw-Weerdinge, is blij met de komst van de coaches. "Het is een begin en we hopen dat het helpt." Hij was betrokken bij de zoektocht naar een antwoord op de overlast. "Nieuw-Weerdinge ligt op de route Emmen-Ter Apel. De meesten pakken de bus, maar sommigen kiezen er al dan niet onbewust voor om de afstand te voet af te leggen. Ze komen ongevraagd in tuinen, er vinden diefstallen plaats. Mensen voelen zich niet veilig in eigen dorp."

Onbeschoft

Sommigen durven zelfs niet over straat, aldus Woltman. "Omdat ze soms vrij onbeschoft worden aangesproken." Volgens hem gaat het meestal om veiligelanders: vaak jonge mannen wiens asielaanvraag gedoemd is te mislukken omdat het land van herkomst als veilig wordt beschouwd. "Er is overleg gevoerd met zowel de burgemeester als plaatselijk belang en we zijn gekomen tot deze oplossingen. We hopen dat de coaches de komende tijd alles in goede banen kunnen leiden."

Tramwijk en Roswinkelerbrug