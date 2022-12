Stichting wil buurtvervoer in Midden-Drenthe eenvoudiger maken

Het gaat om vervoer voor inwoners die buiten bestaande regelingen vallen en geen gebruik kunnen maken van eigen vervoer of andere vormen van openbaar vervoer. Onder meer de ANWB biedt dit aan, door middel van het 'Automaatje'. Chauffeurs rijden dan in hun eigen auto en nemen iemand mee. Daarnaast is er nog een 'plusbus' van Welzijnwerk Midden-Drenthe, die ouderen en mensen met een beperking naar bestemmingen in de regio vervoert. De derde is woonzorgcentrum het Spectrum, dat rondrijdt met de 'spectrumbus'.