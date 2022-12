Patiënten waarderen WZA: ziekenhuis in de top 10

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) staat in de top 10 van best gewaardeerde ziekenhuizen van Nederland. ZorgkaartNederland heeft de waarderingen van patiënten tussen 1 januari en 1 november van dit jaar verzameld. De top 10 is in willekeurige volgorde.

Mirjam Mulder van het WZA ziet het als een groot compliment. "ZorgkaartNederland is een waarderingssite voor patiënten, vergelijkbaar zoals je ze hebt voor hotels en vakanties." Volgens Mulder scoort het WZA gemiddeld hoger dan een 9 over alle afdelingen.

Patiënten kunnen ook aangeven wat ze zo waarderen aan het ziekenhuis. "Het ziekenhuis is persoonlijk, communicatie is helder en ze voelen zich verbonden", aldus Mulder. "Dat zijn dezelfde waarden die wij ook hechten aan ons ziekenhuis." Om de top 10-notering te vieren was de ingang van het ziekenhuis feestelijk versierd.