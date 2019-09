Nationale driekleur siert eindelijk Asser raadszaal

Maar hoe die er hangt, dat maakt Assenaar Lukas Ocken niet uit. Dat ie er hangtt, dat is het voornaamste. Want Ocken heeft er toch flink voor moeten strijden om de nationale driekleur aan de muur in de raadszaal te krijgen.Sinds vorig jaar is hij ermee bezig en ook een andere Assenaar had al eens aangedrongen op plaatsing van in elk geval de nationale vlag in de raadszaal. "Het is een symbool van de nationale eenheid, en daar behoren we trots op te zijn. Ook na inburgeringsexamens krijgen nieuwe Nederlanders hier hun papieren, dan is het toch mooi dat ze in de raadszaal meteen kennis maken met onze nationale trots, de driekleur", vond Ocken.In maart stemde een Asser raadsmeerderheid uiteindelijk in met het verzoek van Ocken. Gisteravond sierde de vlag voor het eerst de witte muur in de raadszaal, schuin achter burgemeester Marco Out, pal naast het protret van de koning. Maar het is zo onopvallend, dat het VVD-raadslid Bert Homan er eerst over moest twitteren om de vlag uiteindelijk toch in het vizier te krijgen.[tweet: https://twitter.com/berthoman/status/1172193270832779265