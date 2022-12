Nasim Azimi zet zich in voor Iraniërs: 'Het is daar een nachtmerrie, er moet snel iets veranderen'

Toch is al haar inspanning niet zonder gevaar. Er zijn plannen in de maak voor Azimi om tijdens Maatschappijleerlessen aan havo/vwo-leerlingen ook te vertellen over de situatie in Iran. "Maar het is moeilijk voor de school om zich daarvoor open te stellen, en ook voor mij", vertelt ze. "Ik word al bedreigd. Het Iraanse regime is niet alleen in Iran, het is overal ter wereld. En ik wil geen risico nemen met een school vol leerlingen."

'Niks meer te verliezen'

Zondag maakte de Iraanse overheid bekend dat de moraalpolitie zou worden opgeheven. De moraalpolitie was verantwoordelijk voor de handhaving van kledingvoorschriften in het Islamitische land. Volgende de Islamitische wet moeten vrouwen in het openbaar een hoofddoek en een lange jas dragen om hun haar en lichaamscontouren te bedekken. Azimi verwacht echter niet dat er na deze aankondiging wat gaat veranderen in Iran: "Ik denk niet dat het waar is."

Hoewel het allemaal begon met de dood van Mahsa Amini, de Iraanse vrouw die volgens de moraalpolitie haar hoofddoek te los droeg, gaan de protesten nu om zoveel meer dan dat, zegt Azimi. "Het gaat niet meer om de hoofddoek, het gaat om mensenrechten. Mensen gaan de straat op om te protesteren ook al zijn ze in levensgevaar. Ze hebben niks meer te verliezen."

'In een keer moest ik stil zijn'

Na haar verhuizing naar Nederland als 8-jarige, is Azimi twee jaar geleden voor het eerst terug geweest in Iran. "Ik heb iedere dag mijn ouders huilend opgebeld om te zeggen hoe dankbaar ik was dat ik in Nederland kon opgroeien", vertelt Azimi. Tijdens deze vakantie was ze op bezoek bij haar neef, die een dochter heeft die destijds veertien jaar was. Toen besefte Azimi hoe het met de vrijheden in Iran was gesteld. "Jongens en meisjes zitten in verschillende scholen. Als je niet luistert, wordt je geslagen door de docent. Als je de Koran niet uit je hoofd kent, wordt je ook geslagen", merkte Azimi daar op.

Ook de weg terug naar Nederland verliep niet soepel na het familiebezoek. Iraanse vrouwen hebben namelijk toestemming nodig van hun man om het land te verlaten. Of, als ze niet getrouwd zijn zoals Azimi, van hun vader. "Ik was zo kwaad", vertelt de Iraanse. "In Nederland leer ik heel direct te zijn, daar moest ik constant letten op wat ik zei en deed. Dat vond ik eng. In een keer moest ik stil zijn."

Een stem voor Iran

Volgens Azimi is het belangrijk om de stem van de Iraniërs in het buitenland te laten horen. "De Verenigde Naties hebben in het begin niets gedaan en nu willen ze beginnen met een onderzoek", vertelt Azimi. Zij probeert zelf de stem van de Iraniërs in Nederland te laten horen. "Een interview, een wake of een protest, dat is het minste dat ik kan doen."