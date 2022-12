Onrust in azc centrum Vries, sluiting op laatste moment voorkomen

De noodopvang voor asielzoekers in het centrum van Vries dreigde gisteravond per direct te sluiten. Twee mannen gaven zoveel overlast, dat burgemeester Marcel Thijsen ze onmiddellijk weg wilde hebben. Maar een andere plek elders bleek er voor de twee niet te zijn, waardoor Thijsen een sluiting als enige oplossing zag.

Zo ver kwam het, mede door bemoeienis van hogerhand, niet. Thijsen belde met Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma en kreeg later ook de directeur van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de staatssecretaris aan de telefoon. Uiteindelijk werd er een taxi naar Vries gestuurd, die de twee oproerkraaiers naar Ter Apel bracht.

Drank, drugs en intimidatie

"De twee mannen hadden al een hele historie van relletjes op een andere opvanglocatie. Dat gedrag zette zich in Vries door, met alcohol en drugs", zegt Thijsen. De Algerijnen kwamen gisteren aan in Vries en waren op zoek naar een coffeeshop. In het dorp zouden zij ook vrouwen hebben geïntimideerd en zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal.

"We hebben de afspraak met het COA dat gasten hier welkom zijn. Wij tonen ons een goede gastheer, maar we hebben ook goede gasten nodig", zegt Thijsen. "Als mensen zich geen goede gast tonen, passen ze hier niet. Zéker niet in het centrum van Vries."

Slagroom

Ondanks de afspraak tussen gemeente Tynaarlo en het COA, werden de Algerijnen niet direct opgepikt. "Ik voelde mij heel onmachtig. Het was namelijk tegen de afspraak in", blikt Thijsen terug. "Het COA zei geen plek te hebben. Ze maakten van hun probleem mijn probleem. Dan ben je net als slagroom. Hoe harder je klopt, hoe koppiger je wordt."

De burgemeester stelde een ultimatum. "Als de kwestie niet voor 9 uur 's avonds geregeld zou zijn, zou ik de gastvrijheid intrekken. Dat zou betekenen dat de opvanglocatie moest sluiten en de 40 asielzoekers terug werden gestuurd naar Ter Apel."

Draagvlak

Thijsen is blij dat het niet zover is gekomen. "Dat is vreselijk en dat wil je absoluut niet doen. Maar ik zit constant in tweestrijd. Je wil wat doen voor je gasten, die anders in barre omstandigheden moeten slapen in Ter Apel. Maar mijn primaire taak, en daarvoor ben ik aangesteld, is om onze inwoners te beschermen. Ik moet ze kunnen garanderen dat ze veilig zijn."

Overigens had Thijsen de twee herrieschoppers best willen opvangen. "Maar niet in het centrum van Vries. Ik ben gevoelig voor de problemen die er zijn en ben ook in Ter Apel geweest, waar ik de vreselijke omstandigheden heb gezien. Maar hier kan het niet. Zeker niet als je draagvlak wil houden onder de inwoners."

Veiligelanders

In hotel Wapen van Vries zitten sinds oktober 38 vluchtelingen. In de gehele gemeente Tynaarlo zijn er 3 asielzoekerscentra. "Het afgelopen jaar hebben daar precies 0 incidenten plaatsgevonden. Gisteren waren er opeens 5 of 6 incidenten, veroorzaakt door 2 mensen", aldus Thijsen.

Uitbater Gerard Spaargaren wilde niet uitgebreid reageren, maar beaamde dat de twee Algerijnen voor overlast zorgden. "Ze hoorden hier niet. Hier zitten vooral Syriërs. Het zorgde voor wat onrust gisteren. Jammer, want het is hier anders altijd heel rustig."

Verlenging tot april?

Thijsen vindt het overigens 'te makkelijk' om het COA als schuldige aan te wijzen bij dit probleem. "Je moet een Rijksoverheid hebben die het asielprobleem oplost", zegt hij. "Vluchtelingen moeten niet buiten hoeven slapen en inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat ze veilig zijn."