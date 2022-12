Liever geen woningen in Rensenpark, voorkeur voor groen en cultuur

Reuring? Zeker, maar niet op overdreven schaal. Behoud van het groene karakter? Met ruimte behouden voor kunst en cultuur? Check. Meer horeca? Moet kunnen. Woningbouw? Uit den boze. De gemeente Emmen mag verder de portemonnee trekken, maar die gaat ook weer niet wagenwijd open.

Het waren enkele van de voornaamste uitgangspunten die naar voren kwamen tijdens de eerste bespreking van een nieuwe visie voor het Rensenpark in Emmen.

De gemeenteraad sprak woensdag over een frisse blik op het geliefde park. De oude visie uit 2017 moest hoognodig bijgepunt worden, meende wethouder Jisse Otter. Vele ambities waren te hoog gegrepen geweest. Het idee was dat er stevig (door onder meer derden) werd geïnvesteerd in het park en dat er links en rechts hoogwaardige architectuur zou worden opgetrokken. Het idee van het Rensenpark als groene en culturele hotspot blijft overeind, maar meer bescheiden ambities waren een must.

'Zijn Parijs niet'

De gemeenteraad mocht er daarom ook iets van vinden. De kijk van Wakker Emmen op het park werd in grote lijnen gedeeld door andere fracties. Raadslid Marcel Poelman sprak over het terugschroeven van de ambities naar een Emmer schaal. "Want we zijn Parijs niet." Ruimte voor sport, kunst en cultuur en horeca moet blijven, vond hij.

De investering die nu gedaan wordt in de metamorfose van het Biochron naar nieuw onderkomen voor het Centrum Beeldende Kunst (CBK), daar kon hij mee leven. Maar meer investeringen (naast onderhoud) op het conto van de gemeente zag hij niet zitten. "Liever zie ik dat we derden prikkelen om bij te dragen." Het Rensenpark moet ook absoluut geen evenemententerrein worden, maar tegen kleinschalige activiteiten heeft hij geen bezwaar. Poelman verwelkomde verder meer horeca in het park.

Druppelen bij de buren

Dirk van Dijken (CDA) vroeg zich af of dit laatste wellicht niet ten koste gaat van de horeca in het centrum. Volgens Poelman wordt op andere plekken in Emmen ook niet gekeken of er sprake is van concurrentie. "Bovendien: is het druk bij jou, dan druppelt het ook bij de buren."

Vele partijen maakten ook van de gelegenheid om hardop te dromen. Trijntje Hummel ziet graag de komst van een dependence van het Drents Museum in het park. "Ze hebben een depot met spullen die ze niet gebruiken. Een lobby is volgens ons geen overbodige luxe." Marinus Kasteleijn (50Plus) hielp Hummel uit die droom: hij wist dat het Asser museum hier geen belangstelling voor heeft. Zijn fractie had er ook al eens naar gevraagd.

Station naar park

Martine Stulp (D66) trok het bekende stokpaardje van haar fractie van stal: de verplaatsing van het station naar het Rensenpark. Het zou een passend antwoord zijn op de overlastperikelen die spelen op het huidige station en het zorgt voor een goede aansluiting op de toekomstige Nedersaksenlijn. "Als we toch mogen dromen", aldus Stulp. Klaas Bosma (PVV) vreesde dat de overlast alleen maar verplaatst. Poelman van Wakker Emmen bracht in dat de verplaatsing van het station mogelijk ervoor zorgt dat een groot deel van het park moet worden opgeofferd voor ruimte.

Nuchtere kijk

De meest nuchtere kijk op zaken kwam van de fractie van de VVD. Die ziet graag dat het Rensenpark een groen wandelpark wordt en niet gek veel meer dan dat. Wellicht wat kleine evenementjes, maar dat is het ook wel. "Wellicht kunnen we het Rensenpark iets compacter maken aan de rand en deze ruimte beschikbaar maken voor woningen", aldus Anita Scheper. Maar dan enkel op die plekken waar nu ook bebouwing staat.

Liever geen woningen

Het idee van woningen zagen de andere fracties in meer en mindere mate niet zitten. Enkel de PVV voelde hier nog wel wat voor. Zoals seniorenhuisvesting, opperde Bosma.