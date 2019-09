Leefbaar Tynaarlo wil aanpak fietspad na ongeluk met kinderen en wielrenners

Een groep wielrenners botste daar op een aantal fietsende kinderen. Twee wielrenners raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. "Het is een gevaarlijk fietspad omdat het langgerekt is en niet zo breed", zegt Casper Kloos van Leefbaar Tynaarlo. "Tegenwoordig hebben we hebben van die snelle fietsen... En wielrenners kunnen er ook wat van."Volgens Kloos fietsen er ook veel kinderen op die weg. "Er zijn kinderen die naar of van sporten komen, zoals gisteren. Dan levert dat soms gevaarlijke toestanden op. Er zijn ook wel vaker ongelukken gebeurd", aldus Kloos.De fractievoorzitter van Leefbaar Tynaarlo heeft een brief gestuurd naar de gemeenteraad en het college. "Ik wil dat we ter plekke gaan kijken wat we hieraan kunnen doen." Een concreet voorstel voor een oplossing heeft Kloos niet. "Misschien kun je de gevaarlijke toestand weghalen met een makkelijk middel of met een verbod."Volgens Kloos zie je op de fietspaden in zijn gemeente geregeld hufterig gedrag. "Bijvoorbeeld van een groep wielrenners zonder fietsbel. En dan krijg je een dikke vinger als je niet snel opzij gaat. Op zo'n smalle weg kun je dat niet hebben."