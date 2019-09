3D-bouwer laat je door Hoogeveen van 1934 wandelen

hier

hier

Benjamins wil met zijn project Virtueel Hoogeveen een deel van de stad digitaal tot leven brengen. Dat doet hij door met 3D-software de gebouwen uit die tijd na te bouwen. Monnikenwerk, zegt hij. “Met één zo’n gebouwtje ben je al gauw een week bezig. Twee of drie dagen om het model te bouwen en dan moet je nog mooie steentjes aan de muur maken en de dakpannen bouwen”, vertelt hij.Een paar avonden per gebouw, dat klinkt overzichtelijk, maar het kost ontzettend veel tijd. “Je denkt te weten hoeveel werk het is, maar uiteindelijk duurt het zo drie of vier keer langer. Je valt van het ene in het andere.” Als voorbeeld noemt hij de rookpluim uit een tram. “Ik dacht dat heb ik in een avond wel voor elkaar, maar ik ben er uiteindelijk drie avonden mee bezig geweest om het goed te krijgen.”Dat het allemaal wat langer duurt, ligt niet alleen aan de technische uitdagingen. Benjamins heeft de lat voor zichzelf ook hoog gelegd. “Mijn doel is om de virtuele wereld en de werkelijkheid bij elkaar te brengen en steeds meer op elkaar te laten lijken. Het streven is om het zo dicht mogelijk tegen de realiteit te leggen.”Om dat voor elkaar te krijgen, moet alles historisch gezien zo goed mogelijk kloppen. Hij gaat pand voor pand te werk en zoekt bouwtekeningen in de gemeentelijke archieven. Daarbij krijgt Benjamins foto's van de Historische Kring Hoogeveen en via oproepen op Facebook. Historicus Albert Metselaar fungeert als vraagbaak. “We proberen het zo goed mogelijk te benaderen. En laten we maar eerlijk zijn, het kan best zijn dat er dingen niet kloppen, maar dan hebben we het uitgezocht tot op de draad. Er is altijd een beperking op wat je kunt uitzoeken”, zegt Metselaar.Metselaar is erg enthousiast over het project en ziet het als een welkome aanvulling op de bestaande mogelijkheden om geschiedenis te laten zien. “Als ik hier naar kijk, zie ik al een groep arbeiders aan komen lopen die op weg zijn naar een staking. En die zie ik opgewacht worden door de marechaussee. Dat is ook de kracht hiervan”, zegt Metselaar. “Om het verhaal en de feitelijke historie dichter bij de mensen te brengen, is het van belang dat je het zo gaat visualiseren dat je mensen ziet lopen in hun eigen omgeving.”Als het aan Benjamins ligt, blijft het niet alleen bij het nabouwen van de wereld. Inmiddels gebruikt hij de Unreal Engine om een soort game-omgeving te creëren. Dat betekent niet dat gamers op korte termijn al kunnen rondlopen in de Drentse plaats. “Zo ver is het nog lang niet. Ik wil eerst alle gebouwen in de buffer (200 meter rond de Hoofdstraat) helemaal bouwen. En dan ook nog een oudere periode maken.”Want Benjamins kiest niet één periode uit om in te bouwen. “Ik wil ook nog een oudere periode, zo rond 1900-1910 nabouwen. Ik heb ook wat gemaakt in 1960 en ook van 2014. Dan kun je echt sprongen in de tijd maken. Je ziet de veranderingen dan heel goed.”Benjamins heeft ook wat educatieve doelen met zijn virtuele wereld. “Als je de wereld eenmaal hebt, kun je bijvoorbeeld een VR-bril opzetten en er in 'virtual reality' rondlopen”, vertelt hij. En om het nog moeilijker te maken, denkt hij ook aan 'augmented reality'. “Dat je bijvoorbeeld met je tablet of telefoon door de Hoofdstraat loopt en met je tablet als het ware een laag over de werkelijkheid legt.” Eventueel is het mogelijk om mensen nog wat extra informatie te geven bij de panden als ware het een openluchtmuseum.Inwoners van Hoogeveen die het project kennen, reageren enthousiast. “Mensen komen allemaal met foto’s die ik dan weer kan gebruiken bij het bouwen”, vertelt hij. Sommige mensen reageren emotioneel als ze de stad uit hun jeugd terugzien. “Ik heb bij een presentatie weleens gehad dat iemand een traantje weg moest pinken. Dat geeft natuurlijk ontzettend veel voldoening.”Hoewel het project nog niet klaar is, kijkt Benjamins met een mix van trots en tevredenheid naar zijn virtuele stad. “Ik ben heel erg tevreden. Ik had van tevoren niet verwacht dat het zo uit zou pakken. Toen ik voor het eerst het tussenresultaat zag, dacht ik ‘wow, dit is wat ik wilde’. Eigenlijk heb ik al één van mijn doelen gehaald. Had me drie of vier jaar geleden gezegd dat ik dit zou bouwen en ik had je voor gek verklaard.”