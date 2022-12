Onderzoek bij woning in Anreep na nachtelijke woningoverval met drie gewonden

Verslaggever Hjalmar Guit was vanochtend aanwezig bij de woning. "Anreep is een buurtschap een paar kilometer van Assen Oost, echt een plattelandsgebied waar maar een paar huizen staan die ook behoorlijk ver uit elkaar staan met grote lappen weiland ertussen. 's Nachts is het pikkedonker, dus er zijn niet zoveel mensen geweest die iets gezien kunnen hebben, want er woont gewoon bijna niemand", vertelt hij. Bewoners in de buurt erg geschrokken, aldus Guit.